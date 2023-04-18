韩上月方便面物价上涨13.1% 为全球金融危机以来最高水平

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韩国国际广播电台报道：韩国消费者物价涨幅跌破4%，但消费者的体感压力仍未能减轻。加工食品价格持续上涨，最具代表性的平民食品方便面的价格涨幅高达13%。尽管总体消费者物价涨幅收窄，但食品物价仍居高不下。统计厅国家门户网站的数据显示，上月方便面的消费者物价指数为124.04，同比上涨13.1%。这是2009年全球金融危机以来，时隔14年3个月的最高值。方便面物价涨幅于去年10月攀升至11.7%，此后始终保持在10%以上。这主要是因为去年原材料价格上涨，生产商纷纷上调了方便面的出厂价格。此外，在加工食品和外出餐饮的112项指标中，有31项涨幅超过10%。具体来看，果酱涨幅最高，达到35.5%；蟹肉棒和芝士超过20%；咖啡、面包、汉堡包、紫菜包饭等也均出现了10%以上的上涨。加工食品的总体涨幅较上月有所收窄，但仍然是总体物价涨幅的2倍多。外出餐饮物价较去年同期上涨6.9%，这一数据与上月相比虽有所收窄，但仍保持在高位。政府表示，受到基数效应的影响，本月消费者物价涨幅呈现明显的放缓趋势，预计今后物价将趋于稳定。韩国央行预计，物价涨幅将延续这种放缓势头，并在年中跌破3%；随后再次走高，年底将达到3%左右。