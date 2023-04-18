韩朝野就福岛核污水排海问题相持不下

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韩国国际广播电台报道：在观测认为日本福岛核电站即将排放核污水之际，韩国朝野之争也愈演愈烈。执政党国民力量党批评，在野党试图制造第二个疯牛病事态。在野党共同民主党则指出，核污水安全性一直受到质疑。在福岛核电站即将排污水之际，国民力量党表示，将竭尽全力守护国民的安全和我们的海洋。该党要求福岛核电站核污水考察团长、原子力安全委员会委员长刘国熙制定符合国际法标准的科学、客观的安全措施。国民力量党还批评共同民主党传出荒谬的怪谈。该党国会代表尹在玉表示，共同民主党未经证实就传出怪谈，宣称这一事态威胁我国渔民的存亡，这跟发生疯牛病时期作出的主张完全相同。尹在玉指出，在野党不断发表煽动性言论，其受害者正是国民和我们的渔民。共同民主党反驳说，核污水的安全性一直受到质疑。该党国会代表朴光温表示，据日本媒体报道在福岛核电站港湾内捕捉到的石斑鱼中检测出的铯超标180倍。朴光温说， 两年前获得国会通过的核污水排放谴责决议案，因国民力量党改变其立场而变成了一张废纸。共同民主党再次要求国民力量党审议并通过敦促政府对策的国会层面的决议案和敦促国际海洋法法庭采取临时措施的决议案。共同民主党决定以福岛核污水国会对策团为中心成立检验特委会，并召开听证会。