韩外籍家庭佣工引进方案下半年试点运行

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韩国国际广播电台报道：韩国政府正研讨从菲律宾等地引进外籍家庭佣工的方案，以作为解决低生育问题的对策之一。就目前而言，政府有可能采用雇佣许可制方式，如此以来，如同国内佣工须适用最低工资标准。一位30多岁的菲律宾女性家庭佣工已经在韩国家庭工作了两年，不仅在雇主家中打理家务、照顾两个孩子，还教孩子们英文，月薪200万韩元。这位菲律宾佣工说，我觉得挺好，偶尔也教孩子们一点英语，对新手来说，月薪200万韩元不算少的。根据法律规定，唯有中国和原苏联同胞、拥有永久居住权的外国人或结婚移民者才有资格被聘为家庭佣工，而其他外籍人员从事相关工作均为违法。国会议员赵廷训曾提出扩大雇佣外籍家庭佣工，并从最低工资适用对象中除外的法案。赵廷训说，如果该法案获国会通过，将可用100万韩元从菲律宾等地聘用外籍保姆。正研讨低生育率对策的政府计划由雇佣劳动部批准相关机构雇佣外籍家庭佣工，再由该机构与家庭签订相关服务的合同。政府还在研讨向外籍家庭佣工发放雇佣许可制签证，如同国内劳动者适用最低工资标准，月薪将超过200万韩元。政府表示，尚未就外籍家庭佣工的薪资条件等作出任何决定，将通过民意调查等于今年下半年试点运行该制度。