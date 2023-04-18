韩《国家安全战略》时隔五年修改 删除文在寅政府“终战宣言”表述

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦政府的国家安全战略最高纲领《国家安全战略：自由、和平、繁荣的全球中枢国家》7日公布。这是该纲领时隔五年修改。2018年，文在寅政府公布了题为《和平与繁荣的韩半岛》的国家安全战略。不同于前任政府将和平解决北韩核问题、推动韩半岛建立和平机制置于首要地位，现任政府着力于推进加强韩美同盟和韩美日安全合作、基于原则推动南北关系正常化的基调。《战略》首先指出，北韩的核与大规模杀伤性武器是当前面临的首要安全威胁，将大幅加强韩国的自主应对能力，以积极应对北韩的核导威胁。文在寅政府的版本中未详细记述北韩核威胁，仅提到南北和美北首脑会谈，并指出“北韩核问题的和平解决正取得可视的成果”。另外，《战略》删除了文在寅政府提出的北韩无核化路线图主要阶段“终战宣言”及“和平协定”。《战略》还显示，尹锡悦在去年8月光复节贺词中提出的“大胆构想”作为北韩核问题解决方案仍然有效。尽管有意见指出，“大胆构想”提出将近一年，仍未能获得北韩的回应，不过《战略》强调，这种时候更应保持耐心、坚持原则，奠定正确的南北关系基础。《战略》还指出，在此前的南北交流合作项目推进过程中，部分团体和个人被发现存在非法和犯罪行为，将对南北交流合作有关法令和制度予以整顿，并严格处以罚款。《战略》有关韩日关系的部分也较前任政府有较大改动。《战略》指出，将与日本共享普世价值，加强在韩半岛、地区和全球层面上的合作。《战略》还删除了文在寅政府版本中提到的“果断应对历史歪曲行为和对独岛的不正当主张”的表述，并多次提及将把韩美日合作提高到新水平。在东亚外交部分，《战略》强调了韩日关系的改善成果，并将外交优先顺序调整为“日本、中国、俄罗斯”。