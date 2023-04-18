韩汽车个别消费税7月起恢复为5%

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韩国国际广播电台报道：7月起，在韩国购买汽车时须缴纳的个别消费税将上调。政府决定于6月底结束维持了三年的税率下调措施。企划财政部表示，汽车个别消费税弹性税率制度将于6月底结束。政府从2020年7月起对汽车个别消费税实施弹性税率制度，原本为5%的税率下调至3.5%。该措施旨在提振新冠疫情期间的内需消费，总计延长了五次，最后一次将于6月底到期。企划财政部表示，近期汽车产业状况好转，消费环境也有所改善，因此做出了该决定。从今年下半年起，国产轿车的个别消费税征税标准将下调18%，加之环保型汽车免征个别消费税，预计消费者的负担不会显著增加。举例来说，7月消费者若购买一辆出厂价为4200万韩元的君爵，所适用的个别消费税税率将从3.5%上升至5%，需多缴90万韩元。不过由于征税标准下调，又可获得54万韩元的优惠，消费者实际只需多缴36万韩元。另外，企划财政部表示，6月底到期的发电燃料个别消费税下调措施将延长六个月，至今年年底。去年8月，政府对用于一般发电的液化天然气和烟煤的个别消费税实施弹性税率制度，税率各下调15%。企划财政部表示，这一决定主要考虑到了发电成本累积压力对能源公营企业财务状况的影响和公共事业费的上调压力。