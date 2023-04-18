尹锡悦：半导体战争需民间创新和政府战略双管齐下

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，半导体战争是“产业战争”，若要取得胜利，需要民间创新和政府引导战略双管齐下。尹锡悦8日在青瓦台迎宾馆主持召开主题为“半导体国家战略”的第17次紧急经济民生会议。尹锡悦在会上指出，全球范围内的产业战争正在半导体、二次电池两大前线激烈展开。尹锡悦表示，尖端产业的竞争力是守护我国经济的支柱，也是优质就业岗位的来源。国家产业战略必须牢固树立，在此基础上，国民生活才能变得美好、舒适。尹锡悦指出，半导体产业是大韩民国的代表性产业，占据出口的20%、制造业设备投资的55%。随着人工智能与军事领域相结合，半导体成为了国家安全的核心元素。尹锡悦随后提出了三大议题，分别是：能否维持存储芯片的大幅领先优势；如何制定一直以来被忽视的系统芯片产业的培育战略；如何培养原材料、零部件和设备领域的技术人才。尹锡悦还就美中竞争对半导体产业的影响表示，近期地缘政治事件正成为企业最大的经营风险，这是企业无法独自解决的问题，必须由国家出面，加强与美国等友好国家的合作、保持紧密沟通，才能解开。尹锡悦指出，半导体竞争是国家总动员之战，民官应团结一致、群策群力，携手突破这一挑战性课题。总统室表示，政府将在会议讨论内容的基础上对现有半导体产业战略进行完善，并将在政府和企业紧密配合之下迅速推进扶持政策。