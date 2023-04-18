美国防部：加强核战力现代化和威慑力 应对中国和北韩核武力升级

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韩国国际广播电台报道：美国国防部官员指出，在拒绝与美国沟通的情况下，中国持续在印度太平洋地区进行有可能导致两国军队冲突的危险活动。美国国防部印太事务助理部长伊莱·拉特纳当地时间8日出席智库“新美国安全中心”(CNAS)的座谈会。他说，最近18个月期间，中国军队做出的更积极、更具攻击性、不专业且危险、不安全的行动急剧增加。拉特纳提及中国战斗机接近在南中国海和台湾海峡等地活动的美国、澳大利亚、加拿大巡逻机并进行威胁飞行的事例，并指出，这是能够导致危机和冲突的极其危险的行动。拉特纳表示，我们不会被这种行动制止或产生畏惧，将一如既往地依据国际法、以安全和负责任的方式（在国际空域和海域）持续执行飞行和航行任务。有关如何解决这一问题，自己与我们的同盟及伙伴展开了更加集中的外交。拉特纳说，中国军方出现这种危险举动的原因在于缺乏在危机情况下和平时同美军进行沟通的努力。最近六个月期间，与中国军方的沟通变得更加困难。由于中国军方拒绝，美国国防部长、参谋长联席会议主席、印度太平洋司令部司令、作战和工作级别的对话计划被全部取消。拉特纳介绍说，作为国防战略( NDS)的关键部分，美国正在加强军队核战力的现代化和延伸威慑力，以应对中国和北韩核武力的升级。