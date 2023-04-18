韩中关系再动摇 韩政府暂时克制进一步回应

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韩国国际广播电台报道：中国驻韩国大使邢海明公开批评韩国外交政策后，韩国政府就该问题召见邢海明。作为回应，中国政府也以相同方式召见了韩国驻中国大使。韩国政府尚未对此发布正式立场，不过执政党内部已出现了要求驱逐邢海明的强硬立场。预计韩中关系近期内很难走出僵局。国民力量党连日对与邢海明会晤的共同民主党党代表李在明提出强烈批判，称其“遭受了屈辱，却连抗议都不敢提”、“史上罕见的外交惨剧”。执政党内部还有意见提出，若邢海明不进行真诚道歉，应将其指定为“不受欢迎人物”并予以驱逐。政府暂时在该问题上保持克制。外交部此前对邢海明的言论予以了严厉回应，但尚未对中国政府召见驻中国大使一事公开置评。政府认为，中国政府在该问题上表现得相对克制，但这并不意味着中国认为自身毫无错误的立场发生了根本性转变。政府拟重启韩中高级别交流，并按计划在年内推进举办韩中日首脑会谈，不过这首先需要中国方面做出改变。由于现任政府秉持加强韩美日合作、对中国直言不讳的外交基调，这类矛盾未来还有可能发生。专家指出，目前中国也以牙还牙地作出了回应。如果这种情况继续发展，两国的民间感情将受到伤害，若韩国的反中情绪持续走高，对中国外交的回旋空间将大幅缩小，因此需要谋求转圜的方法。另外，美国驻中国大使尼古拉斯·伯恩斯罕见地公开了韩美日驻中国大使在北京会晤的照片，显示出遏制中国的用意。