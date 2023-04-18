中国大力增建核电机组 意见指有必要建立韩中日协商机制

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韩国国际广播电台报道：中国决定新建20余台核电机组，以解决电力短缺问题。这些机组大部分位于靠近韩国的东南沿海地区，个别机组距离仁川仅有300余公里。对此，意见指出，韩中日有必要建立协商机制，确保可及时交流信息、应对紧急状况。这座位于中国江苏省的核电站共有6台机组，年发电量达到500亿千瓦时。2台新机组的建设工作也在进行中，预计将在三到四年后投入使用。目前中国在建的核电机组达到21台，全部竣工后中国将拥有76台机组，核能发电量将攀升至全球第二。受工业快速发展的影响，中国电力严重短缺，且火电占据了总发电量的70%。为减少对环境的影响、降低发电成本，中国持续提高核能发电的比例。不久前中国政府公布了碳中和目标，对核电的依赖度进一步提高。国际原子能机构预测，到2030年，中国的核能发电量将赶超美国，排名全球第一。中国有关专家表示，到2060年实现碳中和后，届时电力网的基本发电量将均由核电承担。中国的大部分核电站密集分布在东南沿海地区，与韩国西海相望，其中最近的核电站距离仁川仅350公里。对此，有意见指出，韩中日三国监管机构有必要建立协商机制，确保紧急状况下能够迅速获得有关信息。中央大学能源系统工程学系教授郑东旭（音）表示，建立协商机制后，能够就需要监督和监视之处以及最合适的方法进行交流。福岛核电站事故发生后，韩中日商定共享对重大核电站事故的调查分析报告。不过分析认为，调查分析报告属于事后性质，三国需要可迅速投入应对的常态交流机制。