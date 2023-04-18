瑞典智库：北韩拥有30枚核弹头 可组装50-70枚

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韩国国际广播电台报道：分析指出，北韩拥有30枚核弹头，较一年前增加5枚；组装能力在50枚-70枚之间。瑞典智库斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI ）当地时间12日公布的《2023年SIPRI年鉴》显示，据推算，以今年1月为准，北韩拥有30枚核弹头，较一年前增加5枚。这与今年4月美国科学家联盟（FAS）公布的推算值（30枚以上）吻合。斯德哥尔摩国际和平研究所指出，北韩的核武器有关信息存在很大的不确定性，北韩或可生产能制造50枚-70枚核弹头的核裂变物质，但实际上组装完成的核弹头为30枚。斯德哥尔摩国际和平研究所的统计还显示，以今年1月为准，全球拥核国的核弹头数量为12512枚，较一年前（12710枚）有所减少。扣除生产时间久远、即将拆除的核弹头后，实际可使用的核弹头数量为9576枚，增加了86枚，增量的大部分来自中国。斯德哥尔摩国际和平研究所预测，随着中国展开核武器现代化和核武扩张，所拥有的核武器数量将持续增加。根据中国军队的组编情况，约十年后，中国有可能拥有与美国、俄罗斯不相上下的洲际弹道导弹。斯德哥尔摩国际和平研究所将美国、俄罗斯、英国、法国、中国、印度、巴基斯坦、以色列、北韩九个国家划分为拥核国。