韩政府批邢海明言论不当 中方称是其职责所在

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：12日韩国国会对政府进行质询，中国驻韩国大使邢海明的言论引发了一场风暴。政府和执政党批评邢海明的言论极为不恰当，在野党则对政府的敌对外交政策表示了担忧。执政党议员质疑邢海明的言论，再次主张应将其指定为“不受欢迎的人物”并驱逐出境。国民力量党议员金硕基表示，邢海明大使经常无视我们大韩民国，表现出了傲慢无礼的态度，我认为应将其驱逐出境。在野党认为，与中国敌对的言辞给经济带来负担的情况属实，并要求政府改善与中国的关系。共同民主党议员尹昊重表示，美国和欧盟也为管理风险而表示将调整与中国的关系，只有我们大韩民国针对中国采取对抗性言论和敌对政策。政府强烈批判邢海明的言行，但表示将寻求与中国发展成熟的关系。国务总理韩德洙表示，并没有与中国进行脱钩的政策或想法，将保持良好的关系、更成熟的关系。总统室较为罕见地直接批评说，大使应发挥桥梁的作用，若桥梁的作用不恰当，则有可能损害本国和驻在国的国家利益。对此，中国外交部表示，邢海明履行了大使的职责。中国外交部发言人汪文斌表示，邢海明大使同韩方各界人士广泛接触、交流是其职责所在，目的是增进理解、促进合作，维护和推动中韩关系发展。另一方面，邢海明免费住宿韩国国内高级住宿设施一事被曝光，中国驻韩国大使馆方面仍未就此发布正式立场。