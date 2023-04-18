韩美：坚决应对北韩再次射星 加强合作切断其资金来源

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韩国国际广播电台报道：在北韩有可能再次发射卫星的情况下，韩美两国强调，北韩应明白进行挑衅将一无所获。韩美表示，将通过联合国安理会敦促国际社会团结一致予以应对，并为切断北韩开发核武的资金来源加强合作。韩国与美国的北韩核问题首席代表在美国华盛顿会晤时表示，将坚决应对北韩再次挑衅。双方强调，北韩5月31日发射军事侦察卫星宣告失败，无论北韩何时再次进行发射，韩美都已做好迅速和采取适当措施进行应对的准备。韩半岛和平交涉本部长金健表示，北韩应该明白，进行挑衅将一无所获，韩美将推进国际社会坚决和团结一致地予以应对。对此，美国国务院对北韩政策特别代表金成表示，将采取韩美双方、韩美日三方层面的制裁、军方应对等多角度应对措施。金成强调，让北韩知道挑衅必将付出代价至关重要。金成说，在对北韩制裁方面，韩美保持了紧密的协调和配合，（北韩再次发射卫星时）将商讨制裁北韩问题。军方也在寻求应对北韩日渐加剧的威胁的方法。韩美两国还决定进一步加强合作，以切断北韩用于开发核导的资金来源，将通过韩美工作小组持续追踪和回收北韩作为主要收入来源的非法网络资金，并敦促国际社会依据联合国对北韩制裁决议遣返被派驻海外赚取外汇的北韩劳工。韩美表示，明年韩美日均将在联合国安理会执行任务，将引导国际社会采取措施，坚决应对中国和俄罗斯未能尽到对北制裁的责任。韩国与美国的北韩核问题首席代表表示，美国国务卿布林肯预定一周后访问中国，届时北韩问题将成为主要议题，将敦促中方在北韩无核化问题上发挥作用。