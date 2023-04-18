韩国拟定新韩蔚核电站3、4号机组建造工作综合计划

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韩国国际广播电台报道：因文在寅政府时期推行的脱核电政策而取消建造的新韩蔚核电站3号和4号机组的建设将得以重启。政府拟定了相关综合计划，并决定正式开始整顿用于建设核电站的用地。产业通商资源部12日在政府世宗办公楼召开了由第二次官姜敬声主持的会议，审议通过了新韩蔚核电站3号和4号机组电源开发事业实施计划批准案。电源开发事业实施计划是为了有效推进核电站等大规模发电站事业的泛政府层面的综合计划，包括设备概要、事业区域位置、实行时间、资金筹措等内容。核电站建设需要经过反映电力供需基本计划、批准政府实施计划、原子力安全委员会的建设许可、核电站建设、原子力安全委员会的运营许可、试运行和竣工等过程。新韩蔚核电站3号和4号机组通过了第二阶段。如果上述政府实施计划16日刊登在官报上，作为事业方的韩国水力原子力将正式进入核电站的建设准备阶段。根据实施计划，新韩蔚3号和4号机组从6月开始施工，到2032年或2033年为止将投入约11.7万亿韩元的工程费，在庆尚北道蔚珍郡北面建设两座1400兆瓦级核电站。此前,从2002年开始推进建设并获得发电事业许可的新韩蔚核电站3号和4号机组的建设工作在文在寅政府时期的2017年因脱核电政策而被取消。但尹锡悦政府上台后，该建设计划再次重启。由于新韩蔚3号和4号机组建设工作被推迟了数年，政府计划有效进行相关程序，最大限度地缩短竣工时间。