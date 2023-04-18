首尔正迅速成为人气旅游胜地

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韩国国际广播电台报道：据调查，随着人们对首尔的搜索量剧增，首尔正成为人气旅游地。在线旅行社booking.com13日透露，对韩国人和全世界游客在4月3日至16日针对夏季休假期间（以7月至8月入住为准）的搜索数据进行分析的结果显示，首尔在搜索量增加最多的旅行地中排名第四，较去年同期增加了169%。这是韩国旅游目的地中搜索量的最高增幅。日本东京、京都、大阪的搜索量增加率超过首尔，位居前三位。从搜索包括首尔在内的韩国旅游地的游客所属国家和地区来看，依次是韩国、日本、台湾、美国、法国、香港、德国、新加坡、澳大利亚和俄罗斯。台湾和香港游客搜索韩国旅游地的数量分别较去年增加了13350%和1999%。韩国游客搜索最多的海外旅行地是东京、巴黎、大阪、岘港、新加坡、曼谷等。韩国游客对东京、大阪、福冈、札幌四个日本旅行地的搜索量增加了2000%以上。日本游客搜索最多的前十个旅游地大部分是日本城市。 其中，首尔是唯一上榜的海外旅行地，排名第七位。日本游客对首尔的搜索量较去年增加了187%。booking.com韩国分公司社长金贤民(音译)表示，各种指标显示，对文化价值广为人知且安全度高的韩国的旅行需求在新冠疫情后正在上升。