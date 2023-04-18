新韩蔚核电站3、4号机组即将动工

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国新韩蔚核电站3号和4号机组即将动工建设。由于前任政府推行脱核电政策，新韩蔚3号和4号机组的建设计划于2017年取消。分析认为，正在建造的核电站加上新动工的核电站启用后，核能发电比重将持续提高。这里是位于庆北蔚珍的新韩蔚核电站。新韩蔚核电站1号机组去年底已投入使用，位于其旁边的3号和4号机组实施计划已经确定。这距离前任政府推行脱核电政策、取消新韩蔚3号和4号机组建设计划时隔六年多。产业通商资源部第二次官姜敬声表示，新韩蔚核电站3号和4号机组2030年以后将为我国的能源安全和温室气体减排发挥核心作用。建造核电站需要经过电力供需基本计划、批准实施计划、建设许可三个阶段的批准流程。新韩蔚3号和4号机组近期已通过批准实施计划阶段，只剩下原子力安全委员会的建设批准。新韩蔚3号和4号机组预计将分别于2032年和2033年竣工。政府还拟允许古里核电站2号机组等截至2030年结束设计寿命的十个核电站机组继续运转。由此，除目前营运的25个机组之外，加上已在建造的3个机组和此次批准的2个机组，预计总计将启动30个机组。到2030年中期，核能发电量将由目前的2.4万兆瓦增至3.1万兆瓦以上。首尔科学技术大学创意融合学院院长刘昇勋表示，若不能有效启用核电站，电力系统将出现问题，可能会导致停电。政府的目标是截至2036年将核能发电比重提升至34.6%。本周新韩蔚3号和4号机组的基础工程即将开始。分析认为，政府还将再次推进从规划阶段即被取消的核电站四个机组的建设工作。