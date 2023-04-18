韩渔民和商人担心水产消费减少将带来冲击

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韩国国际广播电台报道：随着日本福岛核电站核污水排放日渐临近，靠水产维持生计的渔民和商人比任何人都忧心忡忡。他们表示，水产消费减少会造成巨大打击，要求政府制定对策。据KBS记者报道，日本核污水处理排放设施开始试运行后，全国3000多名渔民在国会前展开了“上京斗争”。他们表示，排放核污水违反《国际海洋法》，政府必须向国际海洋法法庭起诉日本政府。渔民们指出，日本政府坚持向大海排放核污水，但日本拥有长期保管在陆地上或用混凝土硬化保管等方法。渔民们还批评称，十万渔民面临枯死危机，但韩国政府只为日本政府代言。另一方面，韩国海洋水产部再次主张水产的安全性。海洋水产部表示，福岛核电站事故发生后，有关部门对三万余项水产进行了辐射检测，国内的检测标准比国际标准严格十倍以上，但没有一项水产不符合标准。海洋水产部还表示，到明年上半年为止，将把全国29台辐射检测设备增加到53台。除此之外,截至6月末，从釜山开始，政府将在全国九个地区举行水产安全说明会，和当地渔业从业人员沟通。但政府对于是否保障渔业从业者的直接收入则表现出了慎重立场，称在渔业损失尚未成为现实的情况下，相关讨论为时尚早。政府首先将集中精力防止国内消费萎缩。