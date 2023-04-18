防弹少年团出道十周年庆典 首尔陷入一片紫色海洋

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：13日是男团防弹少年团（BTS）出道十周年，首尔各地的名胜被染上了象征防弹少年团的紫色，以资纪念。全世界的粉丝也来到了韩国庆祝防弹少年团的十岁生日。从南山首尔塔到汉江三光岛、汉江的主要桥梁，首尔各地的名胜均披上了象征防弹少年团的紫色。东大门设计广场外墙上出现了意为“防弹少年团无处不在”的英文字句。本周首尔各地还举行“2023 BTS FESTA”庆典，以纪念防弹少年团出道十周年。来自韩国和全世界的防弹粉丝“ARMY”们在汉江公园唱歌、在名胜拍照留念等以各自的方式祝贺防弹少年团出道十周年。来自美国的粉丝福贝·李表示，体验文化、和热爱防弹少年团的人们一起庆祝，实在是一次难得的体验。来自墨西哥的粉丝温迪说，我在防弹少年团出道纪念日从墨西哥来到韩国，这个感觉特别棒。防弹少年团队长RM在社交网站上发帖介绍了自己的感受。他说，今后也会一直感到陌生、不安、痛苦，但还是会不断向前。“2023 BTS FESTA”庆典将在本周六迎来高潮。汝矣岛汉江公园将展示防弹少年团的舞台服装等，RM也将亲自到场和粉丝们互动。当晚8时30分开始的30分钟里，还将播放防弹少年团的热门歌曲，柾国将进行解说，并将举行烟花表演。活动结束之际，首尔市将增加地铁和公交车的调度。为防止发生人潮拥挤事故，还将安排安全人员进行现场指挥。