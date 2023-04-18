韩5月新增就业人口35万余人 就业率63.5%创新高

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韩国国际广播电台报道：继4月之后，5月韩国就业人口增加35万余人，就业率超过63%，创历来最高值。但制造业和青年人口就业情况仍未改善。据统计厅发布的数据显示，5月韩国就业人口同比增加35.1万人。从各行业来看，包括公共工作岗位在内的卫生和社会福利服务业增加16万人以上，增幅最大。住宿和餐饮业就业人口增加12.8万人。增加原因是照顾需求和外部活动增加。相反，制造业就业人口减少3.9万人，连续五个月减少。半导体出口减少继续对此造成影响。从就业人口的年龄段来看，60岁及以上高龄层就业人口增加37.9万人，高于整体就业人口增幅。但15岁至29岁青年就业人口减少近10万人，连续七个月减少。统计厅社会统计局长徐韵朱表示，应考虑到青年层人口大幅减少的有关情况，不过信息通信业的青年就业人口转增，受此影响，减幅有所收窄。就业人口增幅虽有所收窄，但考虑到人口结构的变化，就业率仍创历史新高。15岁以上人口就业率达到了63.5%，创开始统计以来的最高纪录。其中，15岁到64岁人口就业率接近70%。政府预计，面对面服务业的就业情况良好，就业率和失业率今后也将继续保持良好势头。但在出口低迷的情况下，制造业就业情况复苏或将有所推迟。