韩共同民主党议员陆续访问中国

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韩国国际广播电台报道：在中国驻韩国大使邢海明的言论引起争议之际，所属韩国共同民主党民生经济危机对策委员会的五名议员正对中国进行访问。15日，该党另外七名议员也启程赴中国进行访问。共同民主党民生经济危机对策委员会表示，由议员金太年、洪翼杓、高溶振、洪起元、洪性国等组成的访问团于6月12日抵达中国，目前正在进行访问。访问团首先与当地韩企举行恳谈会，随后对中国全国人大外事委员会、中国国际贸易促进委员会、中国国务院发展研究中心、中国外交部进行访问，16日启程回国。访问团表示，将向中方转达韩国经济界的一系列要求，包括放宽中国团体游访韩限制、消除韩企在中国遭遇的不公平待遇、韩企货款支付过程正常化、扩大双边旅游和签证签发、放宽文化艺术领域限制等。共同民主党发言人朴省俊14日在最高委员会会议结束后与记者见面时表示，我们认为必须在对中国经济合作问题上打开局面，因此很久前就开始准备这次访问，目前与中国的外交渠道是由共同民主党在启动。5月30日，共同民主党党代表李在明在国会召开对中国出口和进驻企业困难听取紧急恳谈会，对尹锡悦政府的对中国外交提出批评，并强调了同中国展开经济合作的重要性。另外，共同民主党七名议员都钟焕、金哲玟、柳东秀等15日至18日访问中国，一行人将在北京与中国全国人大教科文卫委员会主任委员、国际友好联络会副会长等人士会晤，并在西藏与西藏自治区人民代表大会副主任等会面。共同民主党方面表示，原本国民力量党两名议员也计划同行，不过二人突然表示无法前往。此行旨在提振文化旅游往来，两个月前就已敲定行程。