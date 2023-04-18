BBC秘密采访三名北韩居民：粮食短缺、邻居被饿死

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韩国国际广播电台报道：据BBC报道，该媒体秘密采访的北韩居民透露，邻居因粮食短缺而被饿死。BBC当地时间14日在专业报道北韩消息的媒体Daily NK的帮助下秘密采访了三名居住在平壤和北中边境农村的普通居民。这些居民表示，北中边境封锁后，很担心自己被饿死或因违法被处刑。BBC指出，专家认为，采访内容显示出目前北韩正处于上世纪90年代“苦难行军”以来的最恶劣状态。据报道，居住在平壤、名为智妍（音，化名，下同）的女性透露，有一家三口饿死在家中。她表示，政府部门工作人员进到这家人家里时，三口人已经全部死亡。智妍表示，她还听说人们因为活不下去，在家里自杀或者进入山中寻死。居住在北中边境附近的建筑工人灿浩说，由于食物供给过少，村子里饿死了五个人。他说，刚开始我们害怕因为新冠死，后来开始担心被饿死。销售中国走私品的商人明淑表示，以前集市里销售的商品有四分之三来自中国，现在集市都空了，大部分进口商品都消失了。明淑还说，食物从没有像现在这样少过，每天都为如何喂孩子而挣扎，有一次自己两天没能吃上饭，感觉睡着睡着就会死掉。一些饿肚子的人还会来敲门。研究北韩经济的学者彼得·沃德指出，普通中产阶层的邻居饿死是非常令人担忧的情况，虽然还没有到社会全面崩溃或出现大面积饿死情况的地步，但现实并不乐观。北韩人权信息中心（NKDB）的工作人员汉娜·宋（音）也表示，过去10-15年的时间里几乎没有听说过饿死事件，这令人联想起北韩历史上最艰难的时期。据韩国政府公布的数据，新冠疫情暴发前，北韩每天有超过1000人渡过鸭绿江，逃往中国。不过明淑说，现在已经不可能了。她表示，现在哪怕只是靠近江边，都会被严厉处罚，没人敢过江。灿浩说，朋友的儿子最近亲眼目睹了好几次非公开处刑，每次都是三四个人试图逃离北韩的事件，结果被抓回来处刑。他还说，日子一天天地越来越难，稍不留神就被处刑，我们只能被关在这里等死。BBC指出，北韩国务委员长金正恩也曾公开提到粮食危机，显示出情况之严重，但他仍然更重视核武器开发。报道还指出，北韩去年试射了63枚弹道导弹，斥资超过五亿美元，这笔费用用来填补北韩每年的粮食短缺绰绰有余。