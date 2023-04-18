韩政府召开首次福岛核污水问题例行记者会

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，从15日起每个工作日上午将召开例行记者会，就日本福岛核污水问题提供基于科学事实的信息。在15日召开的首次记者会上，政府介绍了核污水排放的总体情况，尤其是韩国海域和水产的安全管理状况。日本福岛第一核电站核污水排放进入倒计时，国民的担忧情绪升温。对此，政府决定从15日起的每个工作日均公布有关情况。国务调整室15日上午在政府首尔办公楼召开首次记者会，表示将独立提供基于科学事实的信息，确保不让国民担忧。政府介绍称，6月12日起进行的核污水排放设施试运行使用了淡水和海水混合的液体，而非核污水。另外，试运行仅限于部分排放设施，结束后还须经过日本政府的使用前检查、安全性许可等流程。政府表示，目前正从科学和技术角度对今年5月实地考察过程中获取的资料进行综合评估，尤其致力于细致分析多核素去除设备的性能和日方公开资料的可信度。政府强调，有媒体报道称日本所采集的样本是未混入核污水的上游水，这些报道不属实。样本经过了为期14天的均匀化流程，在国际原子能机构的观摩下采集。还有媒体报道称，经过多核素去除设备处理的水仍被检测出含有超出标准值最高两万倍的放射性物质。对此，政府介绍说，日本方面表示将持续使用多核素去除设备对核污水进行净化，达标后才予以排放。政府再次强调，正对韩国海域和水产进行辐射监控和检测、实施安全管理，安全性有保障。政府表示，核污水排放正式启动后将加强管理，采取要求船只在我国管辖水域外更换平衡水等措施。政府就与核污水排放有关的渔业损失补偿问题表示，目前讨论尚未发生的损失为时过早，将予以慎重探讨。