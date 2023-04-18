韩外长：责任完全在于邢海明 希望发展韩中友好关系

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官朴振就中国驻韩大使邢海明的言论再次表示，已向邢海明本人提出严重警告，责任完全在于邢海明。希望基于互相尊重的精神，发展韩中友好关系。朴振15日上午出席在首尔瑞草区举行的安理会非常任理事国当选纪念公开学术会议。会后朴振与记者见面，当被问及邢海明的言论会否对韩中两国外长在东盟地区论坛外长会上的会晤造成影响时作出了上述回答。朴振还就韩中外长在会议期间会晤的协调情况、北韩方面会否出席论坛等提问表示，曾与中国外长秦刚进行过一次电话通话，至今尚未会面，相信会有机会自然而然地见面。朴振还表示，韩方愿与北韩进行无条件的对话，因此只要有机会，期待与北韩就无核化问题进行开诚布公的交流。另外，朴振在学术会议前指出，6月6日韩国当选为联合国安理会非常任理事国，任期为从2024年起的两年。在参加投票的192个联合国成员国中，多达180个国家投了赞成票。朴振表示，我认为，这如实地体现出了国际社会对我国正在推进的全球中枢国家外交的评价和认可。朴振指出，安理会是联合国最高决策机构，对维持国际和平和安全负有首要责任。从明年起，韩国将作为安理会的一员履行重大职责，将在韩半岛问题、乃至乌克兰事态等主要国际安全问题上发出明确的声音。朴振强调，从明年起，韩美日三国将同时作为联合国安理会理事国展开活动，这将成为加强三国间合作与协作的契机，将更加紧密地与美日展开沟通和磋商。