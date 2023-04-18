民调：超八成韩国人反对福岛核污水排海 六成日本人赞成

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：调查结果显示，八成以上韩国国民反对福岛第一核电站核污水排海，日本国民中则有六成人赞成。《读卖新闻》和《韩国日报》5月26日-28日面向1000名韩国成年人和1017名日本成年人实施联合民调，并于15日公布了调查结果。对于日本政府将于今夏启动的福岛核污水排放计划，84%的韩国国民表示反对，表示赞成的仅有12%。而日本国民则有60%表示赞成，是反对意见（30%）的两倍。另外，认为当前两国关系良好的回答占比远高于去年。43%的韩国应答者认为当前韩日关系良好，日本的这一比例也达到45%。而在去年的调查中，韩日均只有17%的应答者认为两国关系良好。韩国的这一比例与1995年的调查持平，同为有史以来最高水平。日本则是自2011年以来，时隔12年首次突破40%。对于韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄接连举行首脑会谈、推动改善韩日关系，47%的韩国应答者予以积极评价，49%则予以负面评价，两者十分接近。在日本应答者中，予以积极评价的占比则高达84%，远远超过负面评价占比（13%）。另外，对韩国政府今年3月公布的被强征劳工赔偿问题解决方案，57%的日本应答者予以积极评价，59%的韩国应答者则予以负面评价。