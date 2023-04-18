今年截至4月底韩财政赤字为45万亿韩元 环比减少8万亿韩元以上

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韩国国际广播电台报道：今年截至4月底，韩国财政赤字为45.8万亿韩元，与前一个月相比减少了逾8万亿韩元。企划财政部15日公布的《单月财政动向（6月号）》显示，4月国家收入较支出多8.6万亿韩元。由此，管理财政收支累计赤字规模从3月的54万亿韩元减少至4月的45.4万亿韩元，为政府预测值（58.2万亿韩元）的78%。管理财政收支反映了从综合财政收支中扣除国民年金等四大社保基金后的政府实际财政状况。具体来看，今年前四个月的总收入为211.8万亿韩元，较去年同期减少34.1万亿韩元,这主要受到了国税收入下滑的影响。截至今年4月底，国税收入为134万亿韩元，同比减少33.9万亿韩元。具体来看，受房地产交易减少、综合所得税基数效应的影响，所得税以转让所得税、综合所得税为主减少了8.9万亿韩元。另外，法人税减少了15.8万亿韩元、附加税减少了3.8万亿韩元。税外收入较去年同期下滑3.8万亿韩元，这主要受到了央行盈余减少3.7万亿韩元的影响。尽管收入大幅减少，但支出下滑的幅度更大。今年前四个月的总支出为240.8万亿韩元，较去年同期减少26.5万亿韩元。具体来看，新冠危机应对项目缩减，使得相关支出减少7.1万亿韩元.小工商户损失补偿项目到期，相关支出减少了8.6万亿韩元。以4月底为准，韩国国家负债规模为1072.7万亿韩元，环比增长19.1万亿韩元。