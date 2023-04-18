北韩在尹锡悦主持韩美火力训练当天重启弹道导弹挑衅

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韩国国际广播电台报道：北韩在韩国总统尹锡悦主持韩美联合协同火力歼灭训练的当天重启挑衅，发射了2枚短程弹道导弹（SRBM）。北韩此举意在对尹锡悦主持火力训练表示强烈抗议，同时也是为了在正举行或即将举行的劳动党中央委员会全体会议之前加强内部团结。韩国联合参谋本部15日表示，当晚7时25分许至7时37分许，北韩从顺安一带向韩半岛东海海域发射了2枚短程弹道导弹，导弹分别飞行780余公里，之后坠入东海。韩美情报部门正在对具体参数进行分析，并对北韩进一步挑衅的可能性进行综合评估。联合参谋本部指出，北韩发射弹道导弹是破坏韩半岛乃至国际社会和平与稳定的重大挑衅行为，公然违反联合国安理会决议，韩方对此提出强烈谴责，并敦促北韩立刻停止挑衅。日本防卫省推测，当晚7时24分和7时36分许，北韩向韩半岛东部海域至少发射了2枚弹道导弹，导弹最高飞行高度约为50公里，飞行距离为850-900公里。2枚导弹飞行了约11分钟，之后坠入日本石川县舳仓岛西北约250公里处海域，坠落在日本专属经济区（EEZ）之内。韩国国防安全论坛事务局长申钟宇（音译）表示，以飞行距离和最高飞行高度为依据推测，此次北韩发射的短程弹道导弹很可能是有北韩版“伊斯坎德尔”之称的KN-23导弹的改良版。分析认为，北韩此次以正常角度发射，而不是高仰角。虽然是短程导弹，但坠入日本专属经济区，显示出北韩加大了威胁力度。