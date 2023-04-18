韩国安室长：日方表示将就核污水问题保持沟通与合作

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韩国国际广播电台报道：韩国国家安保室长赵太庸15日表示，针对福岛第一核电站核污水排海问题，日方表示，如同为韩国考察团访日提供合作一样，今后也将继续同韩方进行透明沟通与合作。赵太庸当天下午拜访了日本首相岸田文雄，随后会见记者时作出了上述表示。他说，核污水问题是关系到韩国国民健康和安全的重要问题，要求日方确保透明度，并与韩方在相关问题上保持合作。赵太庸为出席韩美日安全负责人会议于14日抵达日本，并与美国总统国家安全事务助理沙利文和日本国家安全保障局长秋叶刚男分别举行了双边会谈。赵太庸介绍说，已向日本首相岸田文雄转达了尹锡悦总统希望改善韩日关系的口信。岸田文雄首相也表示，希望与尹锡悦总统共同努力推动两国关系发展。赵太庸还说，岸田文雄首相希望在不久的将来与尹锡悦总统再次会晤，就韩日关系发展和其他共同关心的问题进行更多对话。赵太庸表示，在韩美日安全负责人会议上就共同应对北韩核导挑衅的方案进行了长时间、细致的讨论。这是继去年9月之后，韩美日时隔九个月再次举行安全负责人会议。赵太庸强调，韩美日共同认为北韩完全无核化和完全弃核应成为主要议题，并就包括说服中国阻止北韩追加进行核试验在内我们能够作出的努力事项进行了讨论。赵太庸表示，韩美日商定预先就外交和军事性措施进行协调与磋商，促使北韩认识到进行核试验将毫无助益。韩美日还将就若北韩进行核试验，三国可独自采取及共同采取的措施，以及在国际社会层面展开的行动具体拟定计划。