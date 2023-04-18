韩在野党议员访问中国：中方也不希望两国关系恶化

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韩国国际广播电台报道：在中国驻韩国大使邢海明的不当言论导致韩中关系降温的情况下，对中国进行访问的韩国在野党共同民主党议员们表示，中方也不希望韩中关系进一步恶化。共同民主党内所属民生经济危机对策委员会的议员金太年、洪翼杓、洪起元、洪性国四人于6月12日抵达中国访问，与中国外交部和智库的有关人士等会晤。他们回国前于15日在北京举行的特派记者恳谈会上介绍了中方的上述表态。金太年表示，从能够对中国政府官员和决策起到影响的智库人士的表态中可以看出中国也不希望韩中关系继续恶化。洪起元表示，中方也了解尹锡悦政府深知韩中关系的重要性且不希望两国关系恶化的有关情况，中方也希望韩中关系尽快恢复稳定，不进一步恶化。洪翼杓指出，中方主要人士均表示，不希望韩中关系进一步恶化。另外，此次接触到的中国政府官员还承诺预讨论将韩国列入中国公民出境团队游试点国家名单（目前总计有60个国家）等问题。不过共同民主党议员们还表示，中方希望韩方采取措施，防止两国关系进一步恶化。洪翼杓说，中方的立场是希望韩方采取善意的措施，即中方不会试图恶化两国关系，但希望韩方也采取相应措施。金太年表示，不少中方人士表示，希望两国共同努力改善关系。洪起元说，中方人士表示，将密切关注韩方采取何种措施以及朝哪个方向发展两国关系。