韩海洋水产部：若不能证明福岛水产安全 就不能解除进口禁令

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韩国国际广播电台报道：韩国海洋水产部次官宋相根16日表示，即便科学证明日本福岛核电站排放的核污水是安全的，但如果不能另行证明福岛水产的安全性，就不能解除进口禁令。宋相根当天上午在政府首尔办公楼别馆召开的福岛核电站核污水排放有关记者会上作出了上述表示。宋相根强调，直到科学证明福岛地区的辐射值安全、国民也认为安全，否则不会探讨解除进口禁令。他还说，包括福岛在内日本附近八县水产的进口禁令均应与核污水排放问题另当别论。部分人士质疑，如果福岛核电站核污水被判定安全，相关地区的水产进口禁令是否会被解除，而宋相根的表态明确了政府的立场，即解除水产进口禁令并非取决于“核污水的安全性”，而是“水产的安全性”。宋相根表示，福岛附近地区的水产遭到放射性污染的案例是不能解除进口禁令的重要理由。据日本媒体报道，近期在福岛海域捕获的石斑鱼已被检测出含有标准值180倍的放射性物质铯。从2013年9月起，政府禁止进口包括福岛在内的日本八县的所有水产。除这八个县之外，进口其他地区的水产时也首先检测铯134、铯137、碘131，即使检测出微量的放射性物质，也要求提供氚等17种核素的证明。部分人士认为，如果民众申请的水产辐射检测数量剧增，辐射检测设备有可能短缺。对此，宋相根表示，如果政府的设备不足，将考虑委托具备正式检测能力的民间研究所进行检测。