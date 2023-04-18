韩党政决定增设海洋辐射调查点 推动30天内公开重大犯罪人员个人信息

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韩国国际广播电台报道：韩国政府和执政党决定将海洋辐射调查点数量扩大至两倍，并缩短铯、氚浓度分析的周期，打消国民对日本福岛核污水的担忧。国民力量党、政府和总统室18日下午在位于首尔三清洞的总理公馆举行高级别党政磋商会。会议认为，尽管截至目前的检测结果显示，海洋和水产的辐射水平与核电站事故发生前基本相同，但国民仍普遍感到担忧。目前韩国有92个海洋辐射调查点，政府决定立刻扩大至200个，其中近海远海73个、沿岸127个，并将铯、氚浓度的分析间隔期从现行的一到三个月不等缩短为一周。另外，政府决定在43个水产大型委托销售点构建覆盖所有产品的流通前辐射检测系统。这些销售点处理的货量占到水产委托销售总量的80%以上。政府还决定推进与门户网站合作，实时提供关于水产和海洋辐射的视觉化信息。此外，党政还决定迅速推动制定特别法，公开重大犯罪人员的个人信息。公开对象将包括内乱、外汇、恐袭、黑社会性质组织、毒品等重大犯罪人员，以及针对儿童的性犯罪、针对女性等不特定个人的无差别暴力犯罪人员。特别法将采用议员立法的方式予以迅速推进。犯罪人员的照片将在做出公开决定日起的30天内公布，并将制定依据，允许调查机构对犯罪人员进行拍摄。同时，党政出台了夏季弱势群体保护对策，决定上调敬老堂和社会福利设施的制冷费补贴。全国6.8万余家敬老堂将在两个月的时间里获得每月12.5万韩元的制冷费补贴，较原先提高1万韩元。7000余家地区儿童中心等社会福利设施将获得每月最高50万韩元的补贴。