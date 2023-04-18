韩联参：韩美情报部门密切关注北韩侦察卫星再射时间

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韩国国际广播电台报道：北韩宣称近期将再次发射军事侦察卫星。对此，韩国联合参谋本部19日表示，正密切关注有关动态。联合参谋本部公报室长李成俊（音译）当天在国防部例行记者会上回答相关提问时表示，韩美情报部门正密切关注北韩再次进行发射的时间，目前尚无法告知确切的发射时间。据北韩媒体报道，北韩在劳动党八届八中全会上将5月31日的军事侦察卫星发射失败定性为“最严重的错误”。对此，李成俊表示，有必要对北韩主动公开的内容进行分析。不过他并未做具体评价。李成俊还表示，对坠落在西海的北韩太空发射体“千里马1型”残骸的进一步搜寻工作仍在进行之中。6月15日晚，军方在西海公海成功打捞起直径12米、据推定为“千里马1型”第二级箭体的残骸。据悉，发射体坠落时分裂成180余片碎片，给军方的搜寻工作造成了困难。李成俊还表示，考虑到搜寻计划的长期化、官兵的安全和休息时间、气象条件、舰艇和设备的整修条件等多项因素，正灵活开展搜寻工作。李成俊说，目前搜寻工作主要集中在北韩发射体残骸坠落区域，对坠落区域的水下、水面和空中进行探测。李成俊说，搜寻工作现场有数艘中国军舰，不过中国方面并未潜水或者妨碍我方的搜寻和打捞作业。另据悉，军方打捞起的第二级箭体不包含可了解北韩洲际弹道导弹核心技术的发动机部分。第二级箭体于6月17日被运送至大田国防科学研究所，韩美有关部门正联合进行技术分析。李成俊表示，不清楚其中有无发动机，目前对据推定为第二级箭体的残骸的分析工作尚在进行之中。