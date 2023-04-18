韩央行：物价涨幅今年年中回落至2%水平 年底反弹至3%左右

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韩国国际广播电台报道：韩国央行韩国银行19日表示，在基数效应的影响下，今年消费者物价涨幅截至年中将维持明显的放缓势头，回落至2%水平，一段时间内将低于核心物价（扣除食品、能源物价）涨幅。央行在当天公布的《物价稳定目标运行情况评估》报告中指出，今后物价变化路径上存在着与国际油价走势、国内外景气趋势、公共事业费上调幅度等有关的较高不确定性，核心物价的上行风险较高。5月，央行将核心物价涨幅预测值从3.0%上调至3.3%，这意味着核心物价有可能高于预测值。央行就今年年底的消费者物价涨幅表示，下半年物价涨幅将重新走高，年底将维持在3%左右。国际油价是影响今年物价走势的因素之一。央行指出，下半年中国经济复苏形势、季节性需求等因素可能为国际油价带来温和的上升压力，不过主要国家景气持续低迷、对货币紧缩基调加强的担忧情绪等下行风险也依然存在。在需求方面，薪资涨幅将逐步收窄。不过受到游客增加的影响，面对面服务领域的改善强于预期，若此前积累的费用上涨压力传导至核心物价，有可能对核心物价构成上升压力。另外，下半年公共交通费用上调、汽车个别消费税下调措施到期等因素也将推升物价涨幅。央行指出，若燃油税下调幅度收窄、电费和燃气费上调，通胀压力将进一步上升。