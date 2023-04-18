韩元兑日元汇率时隔八年进入800韩元区间 专家称日元汇率接近触底

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韩国国际广播电台报道：19日，韩元兑日元汇率进入每100日元兑800韩元区间，为八年来首次进入这一区间。专家认为，日元汇率在短期内有可能进一步下跌，不过目前的水平已接近低点。以当天上午8时23分为准，韩元兑日元汇率为每100日元兑897.49韩元。这是2015年6月底以来，韩元兑日元汇率首次进入800韩元区间。尽管美国、欧洲等主要国家纷纷采取货币紧缩政策，但日本央行仍坚持宽松政策。日本央行16日召开金融政策决策会议，维持短期利率在-0.1%不变、十年期国债利率在0%不变。日本央行行长植田和男在记者见面会上表示，最近物价下滑的速度慢于预期，不过目前还在起步阶段，下半年预计将继续下滑。NH期货研究员金圣赫（音）指出，这一发言意味着日本央行转换货币政策的可能性变小，对日元构成进一步贬值压力。与此同时，韩元持续走强。受对半导体市场复苏的期待感的推动，外国投资者持续在韩国股市净买入股票，带动韩元在最近一个月内走强。新韩银行研究员白硕铉（音）指出，费城半导体指数强劲上扬，近期半导体股票纷纷大涨，随着外国投资者大量买入韩国芯片股，韩元呈现出走强趋势。专家认为，短期内日元汇率有可能进一步下滑，预测低点为每100日元兑890韩元。也有分析认为，下半年日元汇率将上升。日本央行转换货币政策的可能性尚存，且若美国市场利率下滑，美日利率差也将缩小。