韩六成60岁年龄段者工作 人数多于20岁年龄段

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韩国国际广播电台报道：伴随着韩国社会的老龄化进程，60岁-69岁的就业人口数超过20岁-29岁的就业人口数。在60岁-69岁人口中，有六成人在工作。据19日统计厅国家统计门户网站的数据显示，5月60岁-69岁的就业人口为446.7万人，高于20岁-29岁就业人口（383.3万人）。以5月为准，这是60岁-69岁就业人口连续第三年超过20岁-29岁。60岁-69岁就业人口数于2021年首次超过20岁-29岁就业人口数。这意味着正在工作的60岁-69岁人群多于20岁-29岁人群。这一现象是老龄化等人口结构变化所引起的。以5月为准，2018年60岁-69岁人口为570.9万人，少于20岁-29岁人口（638.2万人），不过2021年则增至688.7万人，开始多于20岁-29岁人口（648.1万人）。从2018年起的五年间，60岁-69岁人口增长了31.0%，20岁-29岁人口则减少了3.6%。最近随着婴儿潮一代步入老年，60岁-69岁人群迅速增加。为赚取生活费而工作的老年人增加是另一个原因。统计厅的数据显示，在60岁-69岁人口中，未来希望工作的人群占比从2018年5月的66.3%上升至2022年5月的71.8%，最主要原因是补贴生计。事实上，老年人经济活动参与率呈现出持续上升的趋势。5月60岁及以上人口的经济活动参与率为48.1%，是1999年6月相关统计首次公布以来的同期最高值。由此，5月60岁-69岁人口的就业率为59.7%，较一年前上升1.0个百分点，相当于六成人在工作。另外，5月20岁-29岁人口的就业率为62.3%，同比上升0.9个百分点。受人口结构变化的影响，5月青年就业人口同比减少6.3万人（-1.6%），就业率则有所上升。政府据此判断，青年就业市场呈现出向好的趋势。