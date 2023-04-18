韩国国家竞争力世界排名降至第28位

韩国国际广播电台报道：韩国国家竞争力在纳入评价对象的64个国家中名列第28位，较去年下降一个位次。虽然经济成果排名创历史新高，但政府财政状况恶化导致国家竞争力下滑。企划财政部20日表示，瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）公布的《2023年世界竞争力年鉴》显示，韩国国家竞争力名列第28位。从四个分析领域来看，今年韩国在经济成果领域的排名创下新高，位居第14位，较去年的排名大幅上升八个位次。具体来看，国际投资排名第32位、物价排名第41位，较去年分别上升五个和八个位次，就业等排名也有所上升。相反，经常项目收支和贸易收支排名有所下滑，国际贸易排名从第30位大幅下滑至第42位。政府工作效率排名第38位，较去年下降两个位次。分析指出，国家财政排名较去年下滑八个位次对此产生了影响。企划财政部就财政排名下滑表示，2018年起财政持续恶化，加上2022年预算造成的财政赤字增加和国家债务恶化等在今年有所体现，因此排名有所下滑。基建领域排名与去年相同，为第16位。具体来看，科学基建排名世界第2位，上升一个位次。但由于人口增幅和老年人口抚养比排名下降，基本基建排名第23位，下降七个位次。在人口超过2000万的国家中，韩国国家竞争力名列第9位，与去年的排名相同。在“30-50俱乐部”（人均国民总收入在3万美元以上，人口在5000万人以上）国家中，韩国排名第3位，仅次于美国和德国。根据洛桑国际管理发展学院的评价，丹麦国家竞争力排名世界第1，其后依次为爱尔兰和瑞士。