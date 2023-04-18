尹锡悦将为釜山申办世博发表演讲 关键词为“未来、承诺、回报和团结”

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室表示，尹锡悦总统将出面支持釜山申办2030年世博会，发表演讲时的关键词为“未来、承诺、回报和团结”。总统室发言人李度运当地时间19日在法国巴黎新闻中心举行的记者会上介绍了尹锡悦总统即将在国际展览局（BIE）大会发表演讲的大致情况。李度运说，截至召开国际展览局大会的当地时间20日上午，尹锡悦总统进行了多次彩排，并持续完善演讲内容。除尹锡悦之外，歌手PSY、女团aespa成员KARINA、女高音歌唱家曹秀美也将以视频形式在国家陈述环节中为釜山申办2030世博会加油助力。李度运表示，我方将在陈述过程中详细说明釜山举行世博会将给各参与国带去怎样的利益，并通过3D技术等最大程度地运用我方的数字影像技术进行演示，吸引在场人员的关注。总统室有关人士表示，韩国在困难时期得到了其他国家的帮助，釜山将持完全开放的姿态，让所有的国家参与进来，并将扩大展示各国文化和传统的空间，这也是我们对受助于国际社会所进行的回报。李度运表示，尹锡悦总统当地时间20日还将与法国总统马克龙举行首脑会谈，双方将就核电和航空领域等的技术合作、北韩人权问题以及联合国安理会常任理事国法国和新晋成为非常任理事国的韩国就全球问题的合作等议题进行讨论。