尹锡悦出面申办釜山世博会旨在获取经济效益

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统出面支持釜山申办2030年世博会旨在获取更多的经济效益。政府介绍说，2030年世博会最长可举行六个月的时间，且无展会面积限制，可取得的经济效益相当于世界杯和奥运会的四倍。尹锡悦就任前即阐明将积极支持釜山申办世博会。尹锡悦去年4月22日表示，自己将站在申办釜山世博会的最前方助力申办。就任后，尹锡悦将申办世博会作为主要施政课题，并在总统室组建了专职组织。国务总理、企业总裁和宣传大使们总动员，前往世界各地宣传釜山。此次在法国举行的候选国家竞选陈述环节是胜败的分水岭，尹锡悦最后一个登场发表英语演讲。尹锡悦助力申办釜山世博会首先是基于经济效益的考量。2030年世博会和过去在大田和丽水举行的世博会不同，此次的主题覆盖面广，且展会面积不受限，举行时间也延长至六个月，是此前世博会的两倍。政府预计，若举行釜山世博会，将接待游客5000万人、创造61万亿韩元的经济效益，并创出50万个工作岗位。政府介绍说，相较举行一个月左右的世界杯和奥运会，世博会的波及效果高达四倍。目前，釜山正在同沙特阿拉伯利雅得、乌克兰敖德萨、意大利罗马展开竞争，11月28日将进行最终投票。总统室有关人士表示，在179个成员国中，已表明首轮投票中将支持哪一候选地区的国家还不及一半，到结果出炉前仍有较大变数。