韩经济副总理：小麦价跌 方便面价格也应下调

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韩国国际广播电台报道：围绕韩国方便面价格去年大涨问题，经济副总理秋庆镐表示，既然原料小麦价格已下跌，现在有必要将成本降低体现在方便面的价格之上。加工食品行业是否有能力降低方便面价格、未降价的食品是否只有方便面等，成为了焦点。方便面价格较去年初（2022年1月）上涨约13%。从以面粉为原材料的其他加工食品的价格来看，煎饼粉（29%）、意大利面（21%）和面包（20%）的涨幅均超过20%。这段时间，消费者物价上涨率为6.1%。以面粉为原材料的食品物价较消费者物价至少上涨一倍以上，且几乎从未调低价格。居住在首尔永登浦区的陆玉子（音译）说，这是常有的事，涨价的时候立刻上涨，叫人防不胜防，应该降价的时候却不予调整。不过国际小麦价格趋势有所不同，去年5月达到顶点后开始回落，目前低于去年年初。由于与国际价格存在时差，韩国国内进口价格在9月达到顶点后呈下滑势头。韩国农村经济研究院海外农业观测组长金芝妍（音译）表示，我国面粉原料小麦的进口单价于2022年9月触顶，目前小麦价格比俄乌战争爆发前的价格低20%左右。从食品成本比率来看，面类、面包、零食等原材料比重都达到60%左右。在原材料当中，面粉比率高达40%-60%。意见认为，以此来看，方便面等以面粉为主原料的加工食品价格应予以下调。食品公司则表示，白糖等其他原料费、电费、人工费均已上涨，因此难以降价。