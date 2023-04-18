韩总统室：韩法首脑商定共同应对北韩威胁 加强实质性经济合作

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室表示，韩国总统尹锡悦和法国总统马克龙在首脑会谈中就多层次、划时代地扩大两国合作形成共识，并商定在经济安全合作和未来战略产业领域深化实质性合作关系。国家安保室第一次长金泰孝当地时间20日在法国巴黎新闻中心举行的记者会上介绍了韩法首脑会谈的成果，并作出了上述表示。金泰孝表示，两国首脑强烈谴责北韩挑衅违反了联合国安理会决议，一致认为国际社会有必要坚决应对北韩的非法行为。金泰孝说，尹锡悦总统还说明了发行北韩人权报告等韩方为介绍北韩人权状况作出的努力。马克龙总统对此表示支持，并表示将共同努力改善北韩的人权状况。两位首脑还就两国政府保持紧密合作，应对北韩非法网络活动达成了共识。金泰孝表示，在经济方面，两国商定在政府层面支援扩大二次电池、蓄电池等尖端产业领域的相互投资。尹锡悦总统还呼吁马克龙总统对确保欧盟正在推进的经济领域措施不会使韩国企业受到歧视性待遇给予关注。两国首脑还商定以韩国创建太空航空厅为契机，扩大两国在太空领域的合作，并商定在法国空中客车公司和韩国企业正在寻求的航空领域军工合作问题上也取得成果。另外，双方还商定加强小型模块化反应堆（SMR）和氢能等清洁能源领域的技术合作。