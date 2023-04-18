尹锡悦：釜山已为世博会做好准备

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韩国国际广播电台报道：2030年世博会候选国家在法国巴黎举行的国际展览局（BIE）大会上进行申办陈述。韩国总统尹锡悦和歌手PSY等为申办2030年釜山世博会而登台。尹锡悦表示，将打造有史以来最完美的世博会，釜山已为此做好准备。第172次国际展览局大会上，女团aespa成员KARINA的视频首先在韩国陈述环节中播出。最先登台发表演讲的PSY强调创造性和开放性的韩国文化优势。PSY说，韩国的娱乐产业竞争激烈且细致入微，但蕴含着自由价值。就像拌饭一样，韩国融合其他艺术类型，创造出了独特的领域。《鱿鱼游戏》和电影《寄生虫》将悬念、喜剧和社会要素融合为一献给了观众。PSY说，将通过釜山世博会彰显全世界的合作与创新，共享韩国的经验和增长，以及可持续的未来愿景。随后，负责釜山世博会会场设计的弘益大学教授陈亮教发表演讲时表示，釜山世博会愿景的灵感来自韩国的悠久传统与自然、人类、技术的融合，由泥土、树木、石头打造的韩屋体现了这种和谐。在陈述环节中，尹锡悦总统最后登台，发表了约五分钟的英语演讲，呼吁在场人员对2030年釜山世博会给予支持。尹锡悦表示，釜山是进入欧亚大陆的关口，也是走向大洋的城市、挑战的城市、未来的城市。釜山世博会是应对人类面临的综合危机的解决方案平台，也是创造新商机的见面场所。尹锡悦还强调韩国在国际社会上发挥的作用。他说，韩国以国际展览局成员国为对象，总计执行着1258项政府开发援助项目。尹锡悦表示，将向110多个成员国提供历来最大规模的参与支援，将成为所有的国家自由表现本国固有文化、传统和技术的博览会。尹锡悦还提及1993年和2012年分别在大田和丽水举行世博会。尹锡悦说，韩国已积累足够的经验，是一个已做好准备的候选国家。