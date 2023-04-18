韩政府冻结第三季度电费 燃料费调整单价维持每千瓦时5韩元

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：高温天气提前到来，民众对电费的关注也越来越高。韩国政府决定冻结第三季度电费，此举是考虑到上调电费将加重国民的负担并影响物价稳定。今年第一和第二季度韩国连续上调电费，第三季度将予以冻结。韩国电力21日表示，今年第三季度燃料费调整单价将维持在目前的每千瓦时(㎾h)5韩元。分析认为，这是考虑到去年起电费持续上调，加重了企业和弱势群体的负担且影响到物价稳定而做出的决定。14日，产业通商资源部第二次官姜敬声表示，考虑到国民的负担，上调电费的确存在难处。经济副总理秋庆镐近期做客KBS电视节目时表示，应控制好公共事业费，不能突然全面上调。据分析，该项决定也考虑到近期国际能源价格回落，韩国电力的营业赤字有所收窄。实际上，韩国电力的电力零售价低于购买电力的批发价，1月差额为17.2韩元、2月为14.5韩元、3月为34韩元，4月则大幅缩减至7.8韩元。政府从去年开始先后五次将每千瓦时电费上调了40.4韩元，涨幅接近40%，在即将迎来电力使用量猛增的高温天气之际，政府做出了暂缓上调速度的决定。不过仍有意见认为，为解决韩国电力累计高达45万亿韩元的赤字，有必要进一步上调电费。为改善韩国电力的财务状况，政府原本将今年的电费上调幅度定为每千瓦时51.6韩元。