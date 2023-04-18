韩媒体界时隔四年在上海电视节设韩国馆

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韩国国际广播电台报道：新冠疫情结束后，此前一直处于停滞状态的韩中文化交流迎来了曙光。韩国媒体界参加了上海电视节，并时隔四年联合开设了韩国馆。KBS也在进行多种尝试，为重新启动韩流在当地的推广做好了准备。上海电视节为东亚规模最大的综合性国际电视节活动。韩国地面波电视台、综合频道、演艺策划公司时隔四年联合开设了韩国馆、大举参加上海电视节。KBS携下半年备受期待的电视剧作品《纯情拳击手》和《真的出现了》等进军中国市场。从《冬季恋歌》到《太阳的后裔》，KBS的电视剧作品在整个亚洲地区掀起了热潮，另外还有去年首夺艾美奖的《恋慕》，KBS的电视剧始终立足于韩流的中心位置。中国台湾GTV负责人表示，KBS电视剧以家庭和温馨的故事为主，很适合我们频道的观众。K-POP也非常具有人气。KBS音乐节目《音乐银行》4月在巴黎举行世界巡演，现场3.3万个座位瞬间售罄，反响异常热烈。《音乐银行》计划下半年在南美进行演出。韩国女团IVE成员张员瑛表示，希望今后通过更多的机会，与包括巴黎在内的全世界的粉丝见面。KBS WORLD频道提供多语言字幕方便各国观众实时收看KBS的节目。自频道开播以来的20年间，全球已有142个国家能够进行收视。另外，KBS WORLD的YouTube目前已吸引1900万名订阅者轻松收看韩流内容。