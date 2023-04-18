韩6月前二十天出口额同比增5.3%

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韩国国际广播电台报道：6月前二十天，韩国出口额同比有所增长。据关税厅发布的数据显示，6月1日至20日韩国出口额（以通关为准，初估值）为328.95亿美元，同比增长5.3%。截至今年5月，韩国出口额连续八个月同比减少，6月前十天则同比增长1.2%，重回增加趋势。10日至20日，增幅进一步扩大。不过，考虑到工作天数，日均出口额减少2.0%。这一期间的工作天数为14.5天，同比(13.5天)多出一天。从各出口项目来看，轿车（+110.1%）、船舶（+148.7%）有所增长，但半导体（-23.5%）、石油产品（-36.0%）有所减少，半导体出口额减幅小幅收窄。从出口国家来看，对美国(+18.4%)、欧盟(+26.4%)、日本(+2.9%)等国家有所增加，但对中国（-12.5%）、越南（-2.8%）、新加坡（-16.1%）则有所减少。另外，截至6月20日，进口额为345.02亿美元，减少11.2%。随着国际能源及原材料价格恢复稳定，原油（-34.0%）、天然气（-8.8%）等的进口额大幅减少，但机械类（+5.0%）、半导体制造设备（+22.9%）等的进口额有所增加。由此，贸易收支出现16.07亿美元的逆差，逆差规模环比有所减少（5月前二十天为42.98亿美元逆差）。