韩独角兽公司估值全球占比有所减少

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韩国国际广播电台报道：在全球独角兽公司中，韩国独角兽公司的估值占比最近四年来有所减少。独角兽公司是指企业估值超过10亿美元（约合1.28万亿韩元）的未上市初创企业。全国经济人联合会21日表示，对美国数据分析、调查机构CB Insights发布的资料进行分析的结果显示，从2019年年底到今年5月，全球独角兽公司的估值从13546亿美元（约合1735万亿韩元）增至38451亿美元（约合4925万亿韩元），增幅达到了183.9%。同期，韩国独角兽公司的估值从290亿美元(37.1万亿韩元)增至325亿美元(41.6万亿韩元)，增幅仅为12%。由此，在全球独角兽公司中，韩国独角兽公司的估值占比从2019年的2.1%减至今年的0.8%，减幅达1.3个百分点。同期，美国的独角兽公司估值占比从48.8%增至53.4%，增幅达4.6个百分点。法国(0.4%增至1.5%)、澳大利亚(0.4%增至1.4%)、以色列(0.7%增至1.4%)、加拿大(0.2%增至1.3%)的占比也有所增长。2019年年底到今年5月，全球独角兽公司数量从449家增至1209家。韩国独角兽公司仅从10家增至14家，全球占比从2.2%减至1.2%。