尹锡悦：将加强与越南的安全合作 扩大军工合作

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦21日表示，韩国将加强与越南的安全合作，使基于规则的秩序在印太地区牢牢扎根。据韩国总统室消息，越南通讯社（VNA）21日刊登了对尹锡悦的书面采访。尹锡悦表示，韩国将继续加强与越南在海洋安全领域的合作。尹锡悦还指出，韩国的卓越技术已在国际市场上得到证实，希望在此基础上进一步扩大军工领域的合作。应越南国家主席武文赏的邀请，尹锡悦携夫人金建希（音译）女士从22日起对越南进行为期三天的国事访问。越南是尹锡悦就任以来出访的首个东盟国家。在这篇题为《韩国和越南开启双边合作新篇章》的采访报道中，尹锡悦表示，今年是两国全面战略伙伴关系有力启动的第一年，希望此次国事访问能够成为开启合作新篇章的契机。尹锡悦还表示，韩国和越南需要共同携手渡过当前的全球性综合危机，尤其希望在关键矿产供应链、能源、数字转型、智能城市、气候变化应对等领域展开合作。尹锡悦强调，两国必须扩大并改变当前的合作范围。合作范围应从制造业向金融、流通、文化内容等服务业领域拓展，合作方式也须朝着充分利用彼此优势的水平型分工关系转变。 韩国将大幅加强合作，推动提高越南工业技术的开发能力。尹锡悦表示，韩国将继续支持越南-韩国科学技术研究院（VKIST），这是韩国政府有史以来最大规模的单一无偿援助项目。这次国事访问期间还将公布一项旨在提升越南科研能力的新援助项目。尹锡悦还表示，愿意在多边会议等国际舞台上与越南展开多角度合作。尹锡悦强调，将与越南在联合国、亚太经合组织（APEC）、全球绿色目标伙伴2030峰会（P4G）等多边组织和磋商机制中寻求创意性合作方案，以进一步加强合作。尹锡悦还强调了两国人文交流的重要性。尹锡悦指出，目前有约17万韩国人生活在越南，规模为东南亚地区最大。两国保持着“亲家”关系，可以说是一家亲。尹锡悦表示，韩国政府将提供制度性支持，推动两国人文交流进一步活跃。越南是韩国-东盟对话协调国，尹锡悦表示，明年是韩国-东盟对话关系建立35周年，希望借此机会将双边关系提升为全面战略伙伴关系。尹锡悦表示，将在9月举行的韩国-东盟峰会后向东盟提交有关建议书。