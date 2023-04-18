尹锡悦访法期间六家欧企发布9.4亿美元对韩投资计划

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室表示，在尹锡悦总统访问法国期间，六家欧洲企业发布了总额9.4亿美元的对韩投资计划。当地时间21日上午，尹锡悦出席了在巴黎一家酒店举行的欧洲地区投资发布仪式。在仪式上，法国矿产公司英格瓷（Imerys，电池炭黑）、比利时材料企业优美科（电池正负极材料）、德国汽车零部件制造商大陆集团（电动汽车零部件）、挪威国家石油公司（海上风电园区）、丹麦CIP（海上风电园区）、英国材料企业Nylacast（高性能聚合物）发布了对韩投资计划。总统室发言人李度运在书面资料中表示，英格瓷首席执行官表示将投资炭黑生产线，并将以韩国为中心的亚洲市场产能提高至两倍以上。优美科首席执行官表示，将积极推进增建生产工厂。Nylacast首席执行官表示，将在韩国建立与造船、汽车转向技术有关的原材料工厂。尹锡悦在仪式上与上述企业首席执行官一一握手，并表示将大胆废除不符合国际标准的限制，为向高新技术工业和供应链稳定作贡献的企业提供切实优惠。尹锡悦还在与企业家的对话中表示，希望企业家将欧洲市场和韩国市场视为一体，积极展开投资。总统室发言人李度运指出，计入当天公布的投资金额，今年1月起的六个月间，外商投资申报金额达到165.4亿美元，刷新了此前2018年同期157.5亿美元的最高纪录。尹锡悦在今年上半年通过外交活动吸引的外商投资申报金额为31.4亿美元，占上半年申报总额的19%。