韩去年经常项目收支顺差同比收窄 对中国现逆差

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韩国国际广播电台报道：去年，韩国对中国经常项目收支出现逆差，总体经常项目收支顺差规模也同比下滑超过500亿美元。韩国央行22日公布的《2022年各地区国际收支》显示，去年韩国经常项目收支顺差规模为298.3亿美元，较2021年（852.3亿美元）减少554亿美元。具体来看，对中国经常项目收支出现77.8亿美元的逆差，而一年前则为234.1亿美元顺差。这是2001年以来，韩国对中国经常项目收支首次出现逆差。去年，机械、精密仪器、石油制品对中国出口减少，原材料等进口则出现上升，导致商品收支出现逆差。此外，受运输费上涨、分红收入减少等因素的影响，服务和初次收入账户收支规模收窄也造成了一定的影响。对美国经常项目收支顺差规模则从2021年的455.4亿美元扩大至去年的677.9亿美元。轿车出口增长带动商品收支顺差扩大，运输收入和分红收入的增长也使服务收支和初次收入账户收支得到了改善。对日本经常项目收支逆差则有所收窄，从2021年的222亿美元下滑到去年的177.8亿美元。化工产品、石油制品的出口增长使商品收支逆差缩小，分红收入收支也有所改善。对欧盟经常项目收支则从逆差转为顺差。对东南亚经常项目收支顺差规模从1023.6亿美元缩减至802.3亿美元，这主要受到原材料进口扩大的影响。对中东经常项目收支则受到国际油价上涨推升原油等原材料进口的影响，逆差规模进一步扩大。去年，韩国对海外直接投资为664.1亿美元，外商直接投资为180亿美元。