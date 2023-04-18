专家：北韩以保有170枚以上核弹头为目标 至少耗时十年

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韩国国际广播电台报道：有意见认为，韩国军方应着眼于核战争爆发的可能性，培养核专家。国防政策研讨会22日上午在龙山陆军会馆举行，曾担任国防部军备控制检验团团长的环球国防研究论坛安全战略中心主任朴哲均（音）在会上提出了上述建议。朴哲均预计，北韩希望保有的核弹头数量至少在170枚。这些数量可在攻击韩国主要机场、港口、军事设施的同时，阻止美国的支援。瑞典智库斯德哥尔摩国际和平研究所在当地时间12日公布的《2023年年鉴》中推算，以今年1月为准，北韩拥有30枚核弹头。朴哲均指出，北韩要实现170枚以上核弹头的目标，需要花费十年以上的时间，从近期北韩对核弹头等武器的投放手段和核武力政策基调来看，核战争是实际存在的威胁。朴哲均认为，尹锡悦总统和美国总统拜登今年4月就成立核咨商小组达成一致，从加强延伸威慑的执行力角度来看，这是一项有意义的成果。不过朴哲均也指出，这意味着韩国可与美国共同讨论核战略规划，因此未来有必要关注专家培养问题，必须按照《华盛顿宣言》重启与核遏制有关的联合教育和演习，军方教育机构、高校、研究所也须培养更多专家。朴哲均还强调了外交的重要性。他表示，加强延伸威慑的执行力并不代表着停止对话，有必要作出全方位的政治努力，包括与北韩构建互信关系、展开对话等，以降低遏制失败的可能性。