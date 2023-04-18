韩美同盟70周年纪念活动在洛杉矶举行 尼克松基金会公开韩美关系文档原件

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韩国国际广播电台报道：韩美同盟70周年之际，韩国驻美国总领事馆和理查德·尼克松基金会在洛杉矶举行了联合纪念活动。在活动上，尼克松基金会公开了展现70年前即1953年当时韩美关系的文档原件。尼克松基金会、美国国家档案与文件署此次总计公开了三项文档，其中一项是时任韩国总统李承晚于1953年韩国战争结束后制定的韩国重建计划(The Rhee Plan) 。这份计划长13页，主要内容是利用2.5亿美元的美国资本建立韩国重建金融公社，对韩国企业和产业进行全面重组。尼克松图书馆文档保管负责人表示，这份资料记录了重建韩国小型企业和家庭产业、修复经济并与其他国家展开合作的方案。另外，1953年时任美国副总统尼克松对韩国进行国事访问的行程表和正式声明也一同公开。行程表上的日程紧凑到以分钟计算。尼克松图书馆展示负责人表示，时任副总统尼克松访问韩国期间，向韩国国民和韩国总统说明了自己访问的原因，以及今后两国应如何行动。尼克松图书馆方面表示，这是这些文档的原件首次对外公开。尼克松图书馆文档保管负责人说，这些文档从未在学术期刊或书籍上刊登过，虽然我听说过刊登的情况，但从未亲眼见过。此次纪念活动的主题为“韩美关系的过去、现在和未来”，来自韩美两国的55名青年参加了韩国传统成年礼，并向6名韩国战争参战勇士行感谢礼。一名青年表示，我们韩美两国的青少年将会更加牢固地守护韩美同盟。