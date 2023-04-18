受低生育率、老龄化影响 2027年国民年金发放额将超过投保费收入

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韩国国际广播电台报道：受低生育率影响，今后五年间韩国缴纳国民年金保险的人数将减少近86万人，而领取人数则将在老龄化和婴儿潮世代退休的推动下增加逾240万人。预计到2027年，用于发放的支出将赶超投保费收入。国民年金公团下属国民年金研究院22日公布的《国民年金中期财政展望（2023-2027）》报告显示，今后五年间，国民年金保险缴纳人数将持续减少，到2027年年底为2163.6401万人，较2022年年底（2249.7819万人）减少86.1418万人（-3.8%）。与此形成对比的是，随着持续的老龄化进程，达到老龄年金领取年龄的人数迅速上升，预计国民年金的总领取人数将出现骤增。以2022年年底为准，包括老龄、遗属、残疾人年金、一次性退还金在内，国民年金总领取人数为664.2643万人，不过到2027年年底将增至904.7143万人。婴儿潮世代（1955年-1963年出生）的持续退休是领取人数骤增的原因之一。报告指出，婴儿潮世代国民年金投保人数不仅多于此前的世代，缴纳时间超过十年者占比也更高，预计2023年到2027年老龄年金的新增领取人数将持续增长。随着领取人数增长、物价上涨，国民年金年发放总额也将从今年年底的39.1349万亿韩元猛增至2027年的66.1433万亿韩元。另外，尽管缴纳人数减少，但是在薪资上涨的影响下，国民年金投保费收入在今年年底（58.9873万亿韩元）至2027年年底（66.0757万亿韩元）期间将持续增长，但从2027年起则将少于发放额。不过由于存在投资收益和利息收入，短期内国民年金的总收入仍将高于支出，基金余额将继续增长。2022年年底基金余额为891万亿韩元，2023年约为942万亿韩元，2024年约为996万亿韩元，2025年将首次突破1000万亿韩元、达到1049万亿韩元。根据今年3月公布的《国民年金未来70年长期财政估算》，2041年国民年金的支出将超过总收入（投保费收入+投资收益），基金余额将在2040年达到1755万亿韩元的峰值，并于2055年耗尽。