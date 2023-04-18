韩越23日举行首脑会谈 升级安全与经济合作

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韩国国际广播电台报道：正在越南进行国事访问的韩国总统尹锡悦23日与越南国家主席武文赏举行首脑会谈。越南是韩国第三大贸易伙伴，双方将就升级经济合作和加强安全合作的方案进行讨论。尹锡悦23日与越南最高领导层的主要人士先后会晤。尹锡悦与越南国家主席武文赏举行首脑会谈，并与越共中央总书记阮富仲、越南总理及越南国会主席会晤。去年韩国发布了《印度-太平洋战略》和“韩国-东盟连带构想”，将过去集中同部分国家开展的经济与供应链合作多边化，并扩大安全合作的范围，拥有丰富资源并实现快速增长的越南是韩方重点合作对象。尹锡悦表示，应将两国经济合作扩大至金融和信息技术领域，合作方式也应面向水平分工关系的方向推进。在访问越南的第一天22日，尹锡悦前往韩国企业发布会和贸易洽谈会、韩国饮食庆典等现场参观，了解两国合作现况。尹锡悦表示，希望两国加强安全合作、并持续就越南海洋安全领域开展合作，同时扩大两国在军工领域的合作。越南在海域主权问题上与中国存在争执，韩越首脑将就具体的海洋安全合作方案进行讨论。越南是韩国第三大贸易伙伴，仅次于中国和美国，韩国对越南贸易今年出现了负增长，因此搞活两国贸易也是尹锡悦此行的主要课题之一。